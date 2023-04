Daredevil Born Again e Echo renderanno canoniche le serie Marvel di Netflix?

Al momento, per quel che riguarda la canonicità delle serie Marvel distribuite su Netflix prima che Disney decidesse di inglobarle nel suo servizio di streaming, ci troviamo in una sorta di limbo. Alcuni di quei personaggi hanno già esordito nel MCU, come Daredevil e Kingpin, ma i nuovi show Daredevil Born Again e Echo potrebbero sistemare le cose.

Se crediamo a un nuovo rumor che sta circolando nelle ultime ore, le prossime serie originali Disney+ dei Marvel Studios, Echo e Daredevil: Born Again, renderanno ufficialmente Daredevil di Netflix canonica all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Secondo lo scooper Marvel CanWeGetSomeToast, la prossima serie Disney+ dei Marvel Studios, Echo - nato come spin-off di Hawkeye in cui Daredevil dovrebbe avere un ruolo di primo piano - conterrà elementi che "faranno riferimento a Daredevil (almeno alla prima stagione) di Netflix rendendola canone per il MCU".

Inoltre, un altro insider è sicuro del ritorno di Foggy Nelson in Born Again.

CanWeGetSomeToast ha dato seguito alla propria segnalazione, aggiungendo: "In realtà ho ottenuto alcuni chiarimenti su questo. Confermerà che TUTTO Daredevil è canonico per il MCU. Bene". Jack McBryan, cofondatore di The Direct, ha confermato il resoconto di CanWeGetSomeToast e ha aggiunto ulteriori dettagli relativi a Daredevil: Born Again. "Ho sentito parlare di un elemento della trama di Born Again che si riferirà direttamente a qualcosa accaduto nella prima stagione di Daredevil", ha scritto McBryan. Non si tratta di un riferimento generale a Daredevil, ma di un evento molto specifico accaduto nella prima stagione".

Tra l'altro, recentemente, anche Krysten Ritter ha parlato di ritorno nel MCU nei panni di Jessica Jones.

L'acclamata serie Marvel's Daredevil ha debuttato su Netflix nel 2015 come la prima di una serie di supereroi di strada che apparentemente avrebbe fatto parte del più ampio MCU. Daredevil è stata seguita su Netflix da Marvel's Jessica Jones, Marvel's Luke Cage, Marvel's Iron Fist e dalla serie limitata crossover Marvel's The Defenders. Daredevil ha anche generato uno spin-off diretto con Marvel's The Punisher.

Tuttavia, i film principali del MCU dei Marvel Studios e gli show adiacenti al MCU della Marvel Television hanno avuto un rapporto di continuità piuttosto teso, soprattutto verso la fine dell'esistenza della Marvel Television, portando i fan a chiedersi se le storie del piccolo schermo fossero ancora considerate canoniche.