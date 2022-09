Daredevil: Born Again, Elden Henson ritorna con il suo Foggy Nelson

Poco più di una settimana fa, dal palco del D23 è stato lo stesso Charlie Cox a svelare qualche dettaglio in anteprima su Daredevil: Born Again. Questa volta la novità riguarda il cast e il ritorno di una vecchia conoscenza.

Prima Charlie Cox, poi Vincent D'Onofrio ed ora Elden Henson. I volti ed i nomi che abbiamo imparato a conoscere con il Daredevil di Netflix a partire dal 2015, ritorneranno su Disney+ con il reboot Born Again.

Nei 18 episodi già annunciati rivedremo anche Foggy Nelson, migliore amico di Matt Murdock e suo socio nello studio legale Nelson & Murdock, appunto. Tali scelte riguardo il cast appaiono come una chiara volontà di proseguire nel solco lasciato dalla precedente serie, prodotto che ha indubbiamente sbaragliato la concorrenza. Daredevil è, infatti, da molti definita la miglior serie Marvel mai realizzata, in un binomio con Netflix assolutamente vincente sotto molti punti di vista.



Charlie Cox, in attesa di indossare nuovamente i panni di Murdock (cosa che avverrà non prima del 2024), ha fatto le sue apprezzatissime apparizioni in alcuni progetti Marvel, tra cui: She-Hulk: Attorney at Law e Spider-Man: No Way Home (come avvocato di Peter Parker). Prima di poter ammirare il progetto Born Again, possiamo comunque recuperare i vari prodotti dell'universo MCU sulla piattaforma streaming Disney+.