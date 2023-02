Daredevil Born Again, Elodie Yung non tornerà nei panni di Elektra: ecco perché!

Con il ritorno di Charlie Cox e del suo Daredevil in una nuova serie completamente dedicata al diavolo rosso di Hell's Kitchen, in molti hanno cominciato a sperare nel recupero del vecchio cast, compresa la Elektra di Elodie Yung. Sfortunatamente, l'attrice potrebbe non riprendere i panni del personaggio e la ragione è anche piuttosto semplice.

La Fox, infatti, ha deciso di rinnovare per una terza stagione la serie The Cleaning Lady, che vede tra i protagonisti proprio la Yung. Data la durata di 18 episodi di Born Again, programmare sia un ruolo nella serie dei Marvel Studios che nella serie appena rinnovata sarebbe terribilmente difficile. A maggior ragione se si pensa che le riprese del reboot di Daredevil dovrebbero iniziare questo mese e protrarsi per tutto il resto dell'anno.

"Mi affascina scoprire perché hanno scelto di fare 18 episodi", ha dichiarato Charlie Cox in una recente intervista a NME. "Immagino che ci sarà un elemento che lo avvicinerà a uno show procedurale vecchia scuola. Non necessariamente un caso della settimana, ma qualcosa in cui entriamo davvero in profondità nell'avvocato Matt Murdock e vediamo com'è la sua vita. Se è fatto bene, vedremo come si sporca davvero le mani con quel mondo... Penso che ci sia qualcosa di molto interessante in questo, passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e guadagnarsi davvero i momenti in cui si traveste da supereroe".

Se mai Yung dovesse tornare, sarebbe la terza star di Daredevil a riprendere il suo vecchio personaggio oltre a Cox e al Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D'Onofrio. Tra i nuovi arrivati ci sono Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt e Nikki James di The Book of Mormon.

Nel frattempo, Marvel ha assunto dei veri avvocati per scrivere nel miglior modo possibile gli episodi della prima stagione di Daredevil: Born Again. La serie non dovrebbe ricalcare l'omonima run a fumetti da cui è tratto il titolo ma offrirà al pubblico una storia originale con cui poter far esordire Cox in solitaria nel MCU.

I fan, comunque, non hanno mai smesso di sperare anche in un ritorno di Jessica Jones.