Daredevil: Born Again, Elodie Yung stuzzica il fandom con un post su Instagram

Il fandom di Daredevil è elettrizzato dopo che la star di Daredevil, Elodie Yung, interprete di Elektra, ha pubblicato un post su Instagram che sembra il preludio al ritorno del suo personaggio nella nuova serie facente parte del Marvel Cinematic Universe con protagonista Charlie Cox nei panni di Matt Murdock.

Nel post, Yung mostra la cover dell'ultimo numero di una recente striscia di fumetti, nella quale i personaggi di Daredevil ed Elektra sono stretti in un abbraccio.

Un'immagine che ha stuzzicato chiaramente i fan di Daredevil sul possibile ritorno di Elektra nella serie MCU.



Tuttavia, pare che Elodie Yung non farà parte del cast della serie che ritroverà Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, con Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin e Alden Henson nel ruolo di Foggy Nelson.



L'ex produttore di Netflix ha dichiarato di considerare Daredevil: Born Again come la quarta stagione, una continuazione della serie pubblicata qualche anno fa su Netflix.



La cancellazione di Daredevil sullo streamer aveva lasciato nello sconcerto i fan del personaggio Marvel, che hanno subito richiesto a gran voce il ritorno dello show.

Grazie all'ingresso della serie nel Marvel Cinematic Universe gli appassionati potranno tornare a godersi le avventure di Matt Murdock, a distanza di cinque anni dalla chiusura del precedente ciclo di episodi su Netflix, avviato nel 2015 con la prima stagione.