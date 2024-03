Daredevil: Born Again, emergono grossi spoiler sulla trama della serie tv?

Dopo i rumour di un eventuale ritorno di Elektra in Daredevil: Born Again, adesso emergono delle importanti potenziali novità sulla trama della serie. Attenzione, i contenuti riportati qui sotto potrebbero contenere spoiler.

L’account Marvel updates riporta novità riguardanti i personaggi di The Punisher e di White tiger: “In Daredevil Born Again The punisher appare in tre episodi. White tiger non viene ucciso da The Punisher, ma da un poliziotto corrotto che usa il suo logo." I rumour non sono ancora confermati da fonte ufficiali, ma i precedenti leak confermano un effettivo confronto tra White Tiger e un presunto “The Punisher”.

La notizia ha abbastanza sconvolto i fan, che non riescono effettivamente a spiegare l’introduzione del personaggio seguita da un’eventuale morte del genere. “Voglio dire... non vogliamo che White tiger venga introdotto solo per essere ucciso in questo modo da QUALCUNO che non è nemmeno The Punisher. perché? Ma neanche per scherzo!” ha scritto un utente. In ogni caso, non resta che attendere sviluppi ufficiali o direttamente l’uscita della serie per confermare o smentire questi leaks. Ricordiamo che il ritorno del diavolo di Hell’s Kitchen in Daredevil: Born again è previsto per il 2025.

Se ancora non le avete viste, qui potrete trovare le nuove foto dal set di Daredevil: Born again che svelano le location.

