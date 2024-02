Daredevil: Born Again, faccia a faccia tra Matt Murdock e Kingpin nelle nuove foto dal set

Dopo gli ultimi dettagli sul ruolo di Punisher in Daredevil: Born Again, grazie alle nuove foto dal set della serie tv Marvel Studios i fan possono gustarsi un'anteprima dell'atteso faccia a faccia tra Matt Murdock e Kingpin.

La produzione dell'episodio pilota di Daredevil: Born Again è in corso in questi giorni a New York City, e le foto trapelate dal set la scorsa settimana hanno già mostrato diverse scene chiave e attori vecchi e nuovi del cast del revival della serie. Ora però, grazie alla nuova immagine disponibile in calce all'articolo, i fan possono finalmente vedere le due star principali di Daredevil una di fronte all'altra per una scena che si preannuncia attesissima: nel post, si può chiaramente vedere Wilson Fisk seduto al tavolo di un ristorante vicino alla vetrata, mentre si confronta con il suo antico rivale Matt Murdock.

Un piccolo antipasto, letteralmente, per quello che accadrà durante gli eventi di Daredevil: Born Again: come confermato dagli oggetti di scena presenti sul set della serie, infatti, Wilson Fisk tenterà di diventare sindaco di New York, ennesimo capitolo di una mini-saga narrativa che stando alle indiscrezioni dei mesi scorsi culminerà in Spider-Man 4, quando il sindaco Kingpin dichiarerà fuorilegge tutti i vigilanti mascherati della città costringendo Spider-Man e Daredevil ad allearsi per sconfiggere i mercenari mandati a dargli la caccia.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare nel corso del 2025, restate con noi per tutte le prossime novità.