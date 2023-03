Daredevil Born Again: i fan celebrano l'inizio delle riprese della serie Marvel

Dopo diversi mesi di anticipazioni e aggiornamenti circa l'allenamento fisico di Charlie Cox, ormai è tutto pronto per l'inizio delle riprese di Daredevil Born Again, previsto per la giornata di oggi a New York. I fan non stanno più nella pelle e infatti si sono fiondati sui social per celebrare l'evento e attendere l'arrivo di probabili spoiler.

Dato che il programma di produzione prevede che le riprese della serie inizino proprio oggi, 6 marzo,, i fan della serie hanno iniziato a festeggiare l'occasione, tanto che la serie ha schizzata in tendenza su Twitter la scorsa notte. Dato che la serie avrà una prima stagione paurosamente lungo, sarà composta da ben 18 episodi, la produzione dovrebbe durare per gran parte dell'anno, almeno fino a novembre se non oltre.

"Mi affascina scoprire perché hanno scelto di farne 18", ha dichiarato Charlie Cox in un'intervista rilasciata a NME lo scorso dicembre. "Immagino che ci sarà un elemento che lo farà assomigliare agli show procedurali della vecchia scuola. Non necessariamente con il caso della settimana, ma qualcosa in cui ci addentriamo nell'avvocato Matt Murdock e vediamo com'è la sua vita. Se è fatto bene e si sporca davvero le mani con quel mondo... Penso che ci sia qualcosa di molto interessante in questo, passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e guadagnarsi davvero i momenti in cui si traveste".

Con i tempi di produzione molto lunghi e che probabilmente impiegheranno tutto il 2023, ci sarà poi molto tempo da impiegare per la post-produzione che occuperà quindi buona parte del 2024. Quindi dovremo aspettarci una distribuzione su Disney+ per la seconda metà del 2024 e non prima. Tempo fa si era parlato pure di un posticipo della serie Echo al 2024 proprio per avvicinarla il più possibile a Daredevil: Born Again, dato che narrativamente le due serie saranno collegate.