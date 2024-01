Daredevil: Born Again, i fan chiamano Elektra e Élodie Yung risponde sui social

Dopo che i Marvel Studios hanno confermato che le tre stagioni di Daredevil su Netflix sono parte del canone del Marvel Cinematic Universe, è normale pensare alla prossima Daredevil: Born Again come a una sorta di quarta stagione di quello stesso show. Così i fan, galvanizzati, hanno chiesto il ritorno di Elektra ed Élodie Yung ha risposto.

Non solo Charlie Cox (Matt Murdock) e Vincent D'Onofrio (Kingpin) sono già tornati e fanno ufficialmente parte del MCU, ma Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, ha confermato che gli show del DefendersVerse fanno effettivamente parte della Sacra Linea Temporale dei Marvel Studios.

Che ci crediate o no, questa è solo la punta dell'iceberg. Da allora, è stato confermato il ritorno di Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni di Karen Page e Foggy Nelson, mentre Wilson Bethel apparirà in una manciata di episodi nel ruolo di Bullseye.

Con tutti questi numerosi ritorni, c'è ancora un grande punto interrogativo: Élodie Yung tornerà nel ruolo di Elektra? La stessa Yung non ne è del tutto sicura. In un recente post su Instagram, un fan ha chiesto a Yung dove fosse finita Elektra dopo The Defenders. L'attrice ha risposto con un semplice: "Chiedilo a loro!".

Se i Marvel Studios dovessero mai decidere di riportare in scena Elektra, Yung è pronta a tornare in azione: l'attrice aveva già dichiarato che "amerebbe" tornare nel ruolo, che nel frattempo è diventato uno dei preferiti dei fan di tutto il mondo.

"Oh mio Dio, mi piacerebbe molto. Soprattutto perché hanno modificato il mio costume", aveva detto Yung a proposito di un ritorno durante un panel virtuale del Fandom Spotlite al Wizard World del 2020. "Mi piacerebbe molto. Lasciatemelo dire, amo questo personaggio perché è così complesso e corrotto".

"In lei c'è molto di cattivo, con cui mi posso confrontare, ma anche molto di buono. È un personaggio davvero straordinario", ha continuato. "Mi piacerebbe che la Marvel la riportasse indietro".

Dato che la serie The Defenders fa ora parte del MCU, Elektra è tecnicamente da qualche parte in fondo a un grattacielo crollato a Midland Circle. Fortunatamente per i fan che sperano di rivederla, anche Matt Murdock si è trovato nella stessa situazione ed è riuscito a fuggire per poi apparire nella terza stagione.

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare nel 2025 su Disney+.