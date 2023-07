Daredevil: Born Again, i fan temono il flop! L'appello di Vincent D'Onofrio: 'Pazienza'

Con Daredevil: Born Again il rischio di mettere i piedi dove non andrebbero messi è grosso quanto una casa: complice l'apprezzatissima serie Netflix ora disponibile su Disney+, i fan si aspettano da questa nuova declinazione di Matt Murdock gli stessi livelli di violenza e di cupezza... Ma non tutti sembrano riuscire a fidarsi di Disney.

A saltare all'occhio in queste ore è stato ad esempio un tweet che ha attirato persino l'attenzione di Vincent D'Onofrio: "Niente Karen, niente Foggy, no grazie. E poi c'è Kingpin. Vincent D'Onofrio è sempre fantastico, ma ho già visto tutto il Kingpin PG-13 che volevo e anche di più in Hawkeye. Queste serie non avrebbero mai dovuto lasciare Netflix, Feige non li voleva, quindi perché ora deve ca*arci sopra?" si legge nel post di cui sopra.

Pronta è arrivata la sintetica risposta dell'attore convinto che prima o poi il suo Kingpin batterà Spider-Man: "Pazienza. Pazienza..." si legge nel tweet di Vincent D'Onofrio. Una richiesta di fiducia, dunque, da parte di una star la cui presenza nello show viene vista da molti come una garanzia di qualità per l'attesissima serie con Charlie Cox. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! In giro, intanto, si parla di una possibile suddivisione in due parti per Daredevil: Born Again.