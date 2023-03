Daredevil Born Again: nuova foto per Charlie Cox, la serie si svolgerà durante il Blip?

Continuano a fioccare le immagini dal set di Daredevil Born Again, la prima serie in solitaria sul supereroe di Hell's Kitchen targata Marvel Studios. Mentre solo ieri scoprivamo l'ambientazione anni '70 di alcune scene probabilmente flashback del passato di Kinpin, i nuovi scatti sembrano suggerire che lo show sarà ambientato durante il Blip.

Infatti, il Matt Murdock di Charlie Cox è stato avvistato sul set di Daredevil: Born Again e sembrava seguire una giovane donna lungo una strada fra i palazzi. Anche una chiesa dell'isolato faceva parte del set e una foto condivisa da Daredevil Updates mostra che la bacheca sulla facciata dell'edificio data la scena al 2020!

Supponendo che non ci siano errori o trucchi, la data indica che almeno una parte di Daredevil: Born Again è ambientata nei cinque anni che intercorrono tra lo schiocco di Thanos e il successivo schiocco di Hulk. I fan hanno teorizzato che la serie potrebbe essere ambientata in quel periodo dopo aver appreso che Deborah Ann Woll e Eldon Henson non sarebbero tornati per la serie. L'ambientazione nel 2020 permetterebbe di spiegare facilmente l'assenza dei loro personaggi: sono stati blippati!

Si ritiene che gli eventi della terza stagione di Daredevil si siano svolti prima della battaglia di Wakanda mostrata in Avengers: Endgame, quindi ad oggi le esperienze di Matt Murdock durante il Blip di 5 anni non sono ancora state esplorate. L'intero show potrebbe essere ambientato in quel periodo? È improbabile, soprattutto a causa del presunto collegamento tra gli eventi di Echo, che come è noto si svolge ai giorni nostri del MCU, e Daredevil: Born Again.

È più che probabile che la scena faccia parte di una serie di flashback che verranno utilizzati per riempire gli spazi vuoti di ciò che il pubblico conosce di Matt Murdock e Wilson Fisk mentre iniziano il loro viaggio insieme nel MCU. Nel frattempo, date uno sguardo alla nuova immagine dal set che ritrae Charlie Cox in abiti di scena.