Daredevil: Born Again, altre foto dal set: è Matt Murdock vs Wilson Fisk

Quanta voglia abbiamo di rivedere il Daredevil di Charlie Cox in una serie tutta sua? Certo, il Marvel Cinematic Universe degli ultimi tempi ci ha permesso quantomeno di riabbracciare il personaggio visto nella defunta serie Netflix, ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno ce lo anticipano le nuove foto di Daredevil: Born Again.

Dopo la sua comparsa in Echo, il nostro Matt Murdock è infatti pronto a rifarsi vivo nel Marvel Cinematic Universe in occasione dello show che vedrà anche il ritorno di un altro personaggio della serie Netflix (oltre, ovviamente, agli attesissimi Karen e Foggy), ma che promette soprattutto di farci rivivere il grande scontro finora solo accennato in Hawkeye e Echo.

Stiamo parlando dell'eterna guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk: le nuove foto dal set della serie ci parlano proprio di questo, con i due personaggi messi l'uno di fronte all'altro in abiti borghesi pronti a fronteggiarsi in quello che promette di essere uno showdown davvero coi fiocchi. Una battaglia che, immaginiamo, si giocherà a suon di botte e di cavilli legali, soprattutto con il nostro Kingpin presumibilmente impegnato nella corsa alla poltrona da sindaco di New York: le premesse per far bene ci sono tutte, non trovate? Non solo villain, comunque: ecco chi sarà l'amante di Matt Murdock in Daredevil: Born Again.