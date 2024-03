Daredevil: Born Again, le foto dal set mostrano una location di The Defenders

Le riprese di Daredevil: Born Again sono in corso e gli avvistamenti sul set promettono grandi ritorni e importanti easter egg dal mondo Marvel. Se alcune foto hanno confermato il ritorno di John Bernthal nello show MCU come The Punisher, nuovi leak anticipano anche un'amatissima location.

Alcuni scatti rubati dal set di Brooklyn da un fan mostrano Josie's, il bar della saga di The Defenders, dove Matt Murdock (Charlie Cox) si riuniva con Foggy (Elden Henson) e Karen (Deborah Ann Woll) nella serie Netflix. Il giustiziere mascherato si siederà ancora lì? Sembrerebbe proprio di no: dalle immagini, infatti, il bar sembrerebbe chiuso da tempo con parecchi giornali attaccati alle finestre, poster strappati e adesivi piazzati di qua e di là.

Proprio gli elementi, tra volantini e locandine, attaccati al bar di The Defenders rappresentano piacevoli easter egg: c'è un adesivo di Wong sulla finestra, riferimento allo Stregone Supremo di Benedict Wong e un volantino che allude al "più grande segreto di Hollywood" che qualche utente su Reddit ha già attribuito a Wonder Man, protagonista di una nuova serie TV Disney+.

Il debutto di Daredevil nell'MCU è da segnare sul calendario per il 2025: c'è tutto il tempo di recuperare la serie Netflix senza dimenticare i cinque episodi migliori di Daredevil secondo IMDB!