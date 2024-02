Daredevil: Born Again, le foto dal set ricreano una famosa cover di Marco Checchetto

Il set di Daredevil: Born Again continua ad essere parecchio movimentato, e in queste ore è emersa una nuova stupenda foto di Charlie Cox nei panni del supereroe di Hell's Kitchen che i fan hanno immediatamente associato alla famosa cover di un fumetto Marvel Comics.

Nell'immagine, degna di un poster ufficiale, l'Uomo Senza Paura è in piedi su una scala anti-incendio e controlla la situazione nella strada sotto di sé: dovrebbe trattarsi della stessa scena in lavorazione da diversi giorni nella quale Daredevil è impegnato a combattere Bullseye, ma come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo la posa assunta dal supereroe ricorda molto da vicino quella di un disegno firmato dal nostro mitico Marco Checchetto, noto disegnatore Marvel.

Ricordiamo che il cast di Daredevil: Born Again include Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher, Wilson Bethel nel ruolo di Bullseye e Sandrine Holt nel ruolo di Vanessa Fisk, con Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn e Genneya Walton in quelli della figlia o nipote di Ben Urich.

Daredevil: Born Again uscirà presumibilmente nel 2025, in esclusiva su Disney+.