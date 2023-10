Daredevil Born Again, grossa tegola per il ritorno di Charlie Cox: tutto rinviato al 2025?

Sappiamo che l'amatissimo attore Charlie Cox tornerà nel Marvel Cinematic Universe per riprendere il ruolo di Daredevil nel 2024 grazie alla sua partecipazione alla serie tv Echo, lo spin-off di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez, ma a quanto pare i fan dovranno aspettare più del previsto per il debutto della nuova serie stand-alone Daredevil: Born Again.

Questo perché, secondo un documento di copyright degli Stati Uniti presentato ufficialmente dai Marvel Studios in queste ore, la finestra di uscita approssimativa di Daredevil: Born Again su Disney+ è stata posticipata al 2025: il mese specifico indicato è gennaio 2025, ma potrebbe semplicemente trattarsi di una scelta generica dettata dalle necessità di indicare nel sistema di copyright un qualsiasi mese, oltre all'anno previsto.

Tutto questo, chiaramente, non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma come risultato della lunghissima pausa delle riprese di Daredevil: Born Again dovuta dagli scioperi di Hollywood, prima per quello degli sceneggiatori del sindacato WGA (che per fortuna si è ufficialmente concluso) e poi per quello indetto dagli attori del sindacato SAG-AFTRA: le riprese di Daredevil: Born Again riprenderanno soltanto quando anche il secondo sciopero sarà revocato, e naturalmente più i lavori accumuleranno ritardo più i Marvel Studios e Disney+ saranno costretti a far slittare l'uscita della serie - che, ricordiamo, sarà la più lunga di sempre sia per i Marvel Studios che per Disney+, con una prima stagione composta da ben 18 episodi.

Fortunatamente per i fan di Charlie Cox, comunque, oltre ad Echo l'attore tornerà ad interpretare Daredevil anche in Spider-Man: Freshman Year, la serie animata della Saga del Multiverso in uscita sempre su Disney+ nel 2024: l'attesa del 2025, dunque, sarà un po' meno amara per gli amanti di Daredevil.