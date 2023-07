Daredevil: Born Again, grosso leak: sarà divisa in due parti e conterrà numerose storyline

Le riprese di Daredevil: Born Again sono state intaccate dagli scioperi di sceneggiatori e attori attualmente in corso ad Hollywood, ma gli insider e gli scooper non scioperano mai e in queste ore sono emerse delle interessanti indiscrezioni sull'attesissima serie tv Marvel Studios.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, infatti, Daredevil: Born Again sarà diviso in due parti, con i suoi 18 episodi che saranno suddivisi in archi narrativi più piccoli, ognuno dei quali sarà composto da 2 e 3 episodi: la cosa ovviamente suggerisce una produzione imponente, che di volta in volta accenderà i riflettori su nuovi personaggi che interagiranno con il protagonista Matt Murdock. Inoltre, il rumor conferma che Daredevil: Born Again sarà dark e maturo tanto quanto il Daredevil di Netflix, con lo show che stando a quanto riferito negli Stati Uniti dovrebbe ottenere una classificazione TV-MA.

Ricordiamo che al momento il cast della serie include Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher e Sandrine Holt nei panni di Vanessa Fisk. Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan e Clark Johnson sono stati tutti scelti per ruoli attualmente sconosciuti.

Daredevil: Born Again uscirà nel 2024, con i personaggi di Charlie Cox e di Vincent D'Onofrio che saranno rivisti nel 2023 nella serie tv Echo, spin-off di Occhio di Falco. Inoltre, sempre nel 2024 il MCU riproporrà anche il Daredevil di Ben Affleck grazie al Multiverso di Deadpool 3.