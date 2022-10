Ma quello è Charlie Cox? Questo cosplay di Daredevil è semplicemente perfetto!

Mentre i fan si preparano ad accogliere a braccia aperte il cameo di Charlie Cox in She Hulk, un utente di Reddit ha pensato bene di postare sul social network la sua versione cosplay del personaggio. La somiglianza con il vero Diavolo Rosso del Marvel Cinematic Universe è impressionante e potete constatarla voi stessi subito dopo il salto.

Nei commenti alle immagini dell'utente in questione, molte persone hanno scherzosamente messo in dubbio che si trattasse a tutti gli effetti di un semplice cosplay, vista la somiglianza impressionante con il vero Charlie Cox. In molti si sono rivolti a lui chiamandolo "Cox" e intimandogli di uscire allo scoperto, il tutto con molta ironia, sia ben chiaro.

Parlando con ExtraTV dopo la sua apparizione al D23 Expo, Charlie Cox ha confermato che Daredevil Born Again non sarà una quarta stagione per la storia iniziata dalla serie tv di Netflix, bensì un vero e proprio reboot nel contesto del Marvel Cinematic Universe: "La mia sensazione è che, anche in base al titolo Born Again, questa serie voglia rappresentare un nuovo inizio per il personaggio", ha dichiarato il personaggio. "Sarà qualcosa diverso, sarà qualcosa di totalmente diverso. Ci saranno nuove storie e tante nuove idee. È una vera e propria stagione 1, di certo non sarà una stagione 4, quindi mi sento di dire che sarà una serie completamente nuova. E credo che sia la giusta strada da percorrere. Se vogliamo farlo di nuovo, allora bisogna farlo in modo diverso, senza limitarsi a copiare il passato".

Ai microfoni di Variety, invece, sempre nelle interviste di rito dopo la presentazione sul palco, Charlie Cox ha speso qualche parola nei confronti di Kevin Feige: "Mi ha letteralmente cambiato la vita. Quando il signor Feige mi ha chiamato per quella scena in Spider-Man, cavoli, da allora è tutto diverso. E' come se ci fosse stato un diverso livello di apprezzamento e riconoscimento per il mio ruolo in questa saga".

Dopo aver ricevuto la notizia del suo ritorno, Charlie Cox pensava a uno scherzo di pessimo gusto. Invece era tutto vero. Matt Murdock, lo ricordiamo, tornerà prossimamente anche nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye in arrivo nel 2023, e nella sua serie tv stand alone Daredevil Born Again, in uscita nel 2024.