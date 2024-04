Daredevil: Born Again, nuovo ingresso nel cast della serie MCU: scoprite di chi si tratta

Dopo la reunion di Jon Bernthal, Charlie Cox e Deborah Ann Woll, le riprese dell'attesissima serie tv Daredevil: Born Again dei Marvel Studios continuano senza sosta, e in queste ore dobbiamo segnalare una new entry nel cast.

Si tratta di Lou Taylor Pucci, protagonista della serie Physical di Rose Byrne di Apple TV+: Deadline segnala che l'attore ha ottenuto un ruolo nella serie tv del Marvel Cinematic Universe attualmente in lavorazione a New York City e in uscita prossimamente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, ma purtroppo i dettagli sul suo ruolo sono tenuti segreti.

Il nuovo capitolo di Daredevil, lo ricordiamo, sarà una continuazione della serie Marvel/Netflix, ma come detto arriverà su Disney+ e sarà integrata definitivamente nel Marvel Cinematic Universe: la storia vedrà Charlie Cox - che ha già esordito nel MCU grazie a Spider-Man: No Way Home e She-Hulk - riprendere il ruolo del protagonista Matt Murdock, avvocato cieco di giorno che di notte combatte il crimine dietro la maschera di Daredevil, il diavolo di Hell's Kitchen. Vincent D'Onofrio tornerà nel ruolo del boss criminale Wilson Fisk aka Kingpin, già apparso nelle serie tv MCU Occhio di Falco e Echo.

Tra i ruoli più famosi di Lou Taylor Pucci ricordiamo The Informers, Evil Dead del 2013 e Fan Boys. In tv lo abbiamo visto invece in serie come American Horror Story, Shameless, You're the Worst e You. Per altri contenuti guardate la foto del team-up tra Daredevil e Punisher sul set di Born Again.

