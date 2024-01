Daredevil: Born Again, iniziate le riprese: quanti episodi avrà la nuova serie Marvel?

Le riprese di Daredevil: Born Again sono ufficialmente ricominciate, e dopo la conferma che il coordinatore degli stunt di Marvel's Daredevil di Netflix lavorerà per la serie MCU emergono nuove informazioni ufficiali sull'attesissimo progetto dei Marvel Studios in arrivo su Disney+.

The Hollywood Reporter infatti conferma ufficialmente i rumor dei giorni scorsi, rivelando che dopo il famoso reboot produttivo ordinato da Kevin Feige dopo la pausa obbligata causata dallo sciopero degli sceneggiatori, Daredevil: Born Again non sarà più composto da 18 episodi come inizialmente annunciato e non seguirà più il modello tipico di una stagione di un classico network televisivo, mettendosi più sulla scia della serie originale Netflix, che era composta da 13 episodi a stagione.

Inoltre, il magazine conferma anche il ritorno di Deborah Ann Woll ed Elden Henson nei panni di Karen Page e Foggy Nelson, membri chiave del cast di supporto di Marvel's Daredevil di Netflix: inizialmente entrambi gli attori (e i rispettivi personaggi) erano stati scartati dalla prima versione di Daredevil: Born Again, ma la loro presenza è stata riscritta dopo il reboot produttivo. Questo cambio di rotta era stato segnalato per la prima volta dallo scooper Jeff Sneider, al quale The Hollywood Reporter rende onore con una citazione nel suo articolo.

Disney+ e Marvel Studios non hanno ancora annunciato una data d'uscita per Daredevil: Born Again, ma si presume che la serie arriverà nel corso del 2025.