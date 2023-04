Daredevil: Born Again, insider sicuro: Foggy Nelson ci sarà! Ma chi lo interpreta?

Fatta pace con la conferma del recast di Vanessa Fisk per Daredevil: Born Again, i fan della serie originale di Netflix saranno contenti di sapere che, in base alle ultime indiscrezioni, nell'attesissima serie reboot dei Marvel Studios la presenza di Foggy Nelson non mancherà.

Il rumor arriva dall'account CanWeGetSomeToast (legato al più famoso insider My Time to Shine, e infatti anche lui può vantare scoop abbastanza solidi e una buona reputazione in fatto di affidabilità) che in queste ore su Twitter ha fatto sapere che un membro della troupe di Daredevil: Born Again ha confermato il ritorno di Foggy Nelson per la nuova serie tv dei Marvel Studios, le cui riprese sono attualmente in corso: qualora la presenza del migliore amico e collega di Matt Murdock dovesse essere confermata (e sarebbe strano il contrario, del resto, dato che Foggy è un personaggio fondamentale nei fumetti di Daredevil) comunque non è dato sapere chi lo interpreterà al momento.

Precedenti rapporti, infatti, avevano indicato che l'attore Elden Henson, interprete di Foggy nella serie tv di Daredevil di Netflix, non sarebbe tornato in Born Again: la gif utilizzata dall'insider per il suo post sui social, però, lascerebbe intendere l'esatto contrario. Le riprese della serie, che arriverà nel 2024 in esclusiva su Disney+, sono attualmente in corso, dunque è possibile che nuovi aggiornamenti in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

Per altri contenuti, vi segnaliamo le ultime dichiarazioni di Vincent D'Onofrio sulla possibilità di vedere uno scontro tra Kingpin e Spider-Man nel futuro del MCU.