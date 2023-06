Daredevil: Born Again, interrotta la produzione per un giorno a causa dello sciopero WGA

Le riprese di Daredevil: Born Again si sono interrotte oggi 12 giugno 2023 a causa dello sciopero WGA, in corso dal 2 maggio per rivalutare la remunerazione degli sceneggiatori. La nuova serie Marvel avrebbe dovuto svolgere le riprese a Silvercup East (New York), una delle location principali dello sciopero.

La produzione era stata precedentemente interrotta l'8 maggio, a causa del rifiuto dei membri del Teamster Local 817 e IATSE Locals 829 e 52 di superare il limite. In totale, parliamo di tre mesi all'interno degli otto richiesti per le riprese.

Daredevil: Born Again è una serie MCU di prossima uscita su Disney+ e creata da Matt Corman e Chris Ord. Charlie Cox riprenderà il ruolo del protagonista, a cui si aggiungono personaggi quali Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) e Vanessa Fish (Sandrine Holt). La storia sarà suddivisa in 18 episodi, il primo dei quali vedrà Michael Cuesta alla regia; inoltre, un membro del cast dirigerà due puntate di Daredevil: Born Again. Era il 6 marzo 2023 quando le riprese iniziarono a New York col titolo provvisorio di Out the Kitchen, con l'obiettivo di concludersi entro il 15 novembre 2023. In che misura gli ultimi eventi di cronaca influiranno sulla scadenza?

Le informazioni sulla trama sono scarse, ma D'Onofrio ha anticipato il collegamento della serie con Echo – show incentrato su Maya Lopez; inoltre, Kevin Feige ha evidenziato la volontà da parte dei Marvel Studios di realizzare episodi più autonomi.

Per approfondire i motivi dello stop momentaneo, non perdetevi la nostra analisi dello sciopero WGA.