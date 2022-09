Daredevil Born Again introdurrà nel MCU un altro eroe ex Netflix: il rumor è clamoroso

A quanto pare Daredevil Born Again non riporterà solo Elden Henson nei panni di Foggy nel Marvel Cinematic Universe, dato che la prossima serie tv di Daredevil esclusiva di Disney Plus introdurrà nell'universo narrativo di Kevin Feige anche un altro personaggio 'ex Netflix'.

Dopo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, sbarcati da Netflix al Marvel Cinematic Universe rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye, dall'universo cosiddetto 'Defendersverse' secondo quanto riferito molto presto arriverò un altro grande eroe Marvel, forse il secondo più amato dopo Daredevil, che sarà rivisto in She-Hulk e in Echo prima di ottenere la sua serie tv stand-alone, Daredevil: Born Again.

Stiamo parlando del Punitore di Jon Bernthal, che secondo l'insider Tom Smith (riportato anche dal famoso portale Murphy's Multiverse) avrà un ruolo in Daredevil: Born Again: stando all'indiscrezione - potete vedere il post in calce all'articolo - i Marvel Studios avevano intenzione di inserire nella serie di Daredevil la Jessica Jones di Kristen Ritter, ma la reunion non avverrà a causa di alcuni conflitti di programmazione dell'attrice. Per questo motivo la serie ha 'ripiegato' su Bernthal, un nome (e un personaggio, quello di Frank Castle) che ha sicuramente il potenziale per moltiplicare di mille le già elevatissime aspettative che i fan di Daredevil hanno per lo show. Volendo aggiungere carne al fuoco di questo 'scoop', potremmo ricordare di quando, qualche settimana fa, Rosario Dawson aveva dichiarato in un'intervista che "il Punitore stava per tornare", frase che l'attrice ha immediatamente smentito con una successiva dichiarazione.

Jon Bernthal ha interpretato Frank Castle per la prima volta nel 2016 durante la seconda stagione di Daredevil di Netflix e ha continuato a recitare nel ruolo in 2 stagioni della serie spin-off The Punisher. Al momento chiaramente non ci sono conferme ufficiali dalla Marvel, e con Daredevil: Born Again che non verrà girato prima del 2023 e non arriverà su Disney Plus fino al 2024, i fan potrebbero dover aspettare ancora un po' di tempo per saperne di più in proposito.

Rimanete sintonizzati.