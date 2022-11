Daredevil Born Again introdurrà nel MCU un famoso eroe 'di strada': nuovo rumor

L inizio delle riprese di Daredevil Born Again si avvicina sempre di più, e di conseguenza i rumor e le indiscrezioni sull'attesissima nuova serie dei Marvel Studios con protagonista Charlie Cox di nuovo nei panni di Matt Murdock non fanno che aumentare.

Uno in particolare in queste ore ha attirato l'attenzione del web, specialmente considerata la fonte che ha iniziato a farlo circolare: secondo il famoso scooper e insider Daniel Richtman, infatti, Daredevil Born Again introdurrà nel MCU White Tiger, celebre vigilante che nei fumetti è storicamente legato alla avventure dell'avvocato cieco di Hell's Kitchen e che nella serie tv Marvel avrà un ruolo importante. Al momento chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali, ma non è la prima volta che il nome di White Tiger salta fuori per la nuova serierei Marvel Studios: in precedenza, infatti, anche il famoso e solitamente affidabile portale Murphy's Multiverse aveva tirato in ballo il personaggio come possibile nuovo esordiente nel MCU.

Per chi non lo sapesse, White Tiger è un titolo che è stato tramandato attraverso molti personaggi nei fumetti Marvel. La più recente è Angela Ayala, che ha indossato la maschera di White Tiger dopo aver avuto accesso all'Amuleto della Tigre Bianca: questo amuleto le permette di accedere a diverse abilità superumane, inclusi sensi animaleschi intensificati e una straordinaria capacità nelle arti marziali. Nei fumetti Marvel Angela è nipote di Hector Ayala, il primo Tigre Bianca: nel corso della sua storia, Angela, ex dell'FBI, stava investigando sulla morte di suo zio quando le sue indagini la portarono ad incrociare la strada di Matt Murdock, che di Hector era l'avvocato. La serie Marvel seguirà questa trama dei fumetti? Staremo a vedere.

Ricordiamo che Daredevil: Born Again è attesa per il 2024 su Disney Plus: per altri contenuti leggete le ultime dichiarazioni di Vincent D Onofrio su Daredevil Born Again.