Daredevil: Born Again, Jon Bernthal col costume di Punisher sul set: la foto è stupenda

Il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle era già stato anticipato qualche giorno fa dall'ultima foto dal set di Daredevil: Born Again, ma in queste ore è emerso anche un nuovo scatto che mostra il Punisher con indosso il suo iconico costume.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Jon Bernthal è stato immortalato tra le strade di New York - dove le riprese di Daredevil: Born Again sono attualmente in corso, in vista di una possibile uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nel 2025 - nei panni del famoso anti-eroe Punisher, e con indosso il suo iconico costume rappresentato da un giubbotto anti-proiettile nero dipinto e adornato con un enorme teschio bianco, simbolo della tipologia di 'giustizia' che l'ex poliziotto è solito dispensare contro i criminali che hanno la sfortuna di incrociare la sua strada.

Il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher è uno degli elementi che più hanno entusiasmato i fan di Daredevil, che si è ampiamente confermata come la serie tv Marvel più attesa di sempre: nelle scorse settimane, dopo mesi di contraddizioni e un vero e proprio reboot produttivo, è stato infatti confermato che Daredevil: Born Again sarà un sequel diretto di Marvel's Daredevil, l'acclamata serie tv originale di Netflix: i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente che tutte le serie tv Marvel's Netflix, che compongono il cosiddetto DefenderVerse, sono diventate canoniche con il MCU, il che vuol dire che questo Punisher sarà lo stesso visto in Marvel's Daredevil e in Marvel's Punisher.

A questo proposito, rivivete con noi i 5 migliori episodi di Marvel's Daredevil secondo i voti di IMDB.

