Daredevil: Born Again, Jon Bernthal manda in estasi fan di Punisher col nuovo post social

Un pezzo, due pezzi, un penny, un decino: i fan di Daredevil e di Punisher ricorderanno certamente la celebre frase del personaggio di Jon Bernthal nella serie tv di Netflix, ma per sicurezza in queste ore l'attore ha voluto rinfrescare la memoria degli appassionati tramite i suoi canali social.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, a più di cinque anni dall'uscita della seconda stagione di The Punisher di Netflix la frase è tornata nella mente di molti fan Marvel grazie allo stesso Jon Bernthal, che ha condiviso sulla sua pagina una foto del libro One Batch, Two Batch creato per la serie tv originale: all'interno della serie di Netflix, il libro per bambini era il preferito della figlia di Frank Castle e lei lo pregò di leggerglielo la notte prima che venisse assassinata insieme al resto della famiglia.

Non è chiaro se la foto pubblicata da Jon Bernthal provenga dal set di Daredevil: Born Again, nuova serie tv dei Marvel Studios che sarà una sorta di sequel delle serie Netflix, ma è stato confermato ufficialmente che l'attore di The Walking Dead tornerà a vestire i panni dell'iconico giustiziere anche nel Marvel Cinematic Universe: potete vederlo in azione in uno degli ultimi video dal dietro le quinte di Daredevil: Born Again.

A proposito del passato del franchise, comunque, scoprite quali sono i migliori 5 episodi di Daredevil secondo i voti di IMDB.