Daredevil: Born Again, Jon Bernthal è The Punisher in questa magnifica fan art

Subito dopo la conferma del ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher in Daredevil: Born Again, i fan hanno provato a immaginare il nuovo look del personaggio, e quindi dell'attore, nella versione che verrà introdotta nel Marvel Cinematic Universe. Abbiamo già visto il nuovo Matt Murdock, quindi sarà interessante scoprire Frank Castle.

Un artista su Instagram che si fa chiamare @Clements.Ink ha creato una nuova fan art in cui immagina il ritorno di Bernthal nei panni del Punitore. Nella fan art vediamo Frank Castle / The Punisher con lo stesso costume che ha indossato nelle altre apparizioni, sia nella serie Marvel's Daredevil che nelle due stagioni di The Punisher, entrambe uscite su Netflix. Ora che è stato confermato il ritorno dell'attore in Daredevil: Born Again, speriamo di poter avere presto una prima immagine ufficiale del personaggio.

Bernthal è entusiasta del suo ritorno e aveva già accennato a questa possibilità. "È sconvolgente quanto la gente abbia apprezzato a questa versione di Frank, e non so dirvi quanto significhi per me perché lui significa davvero molto. È nel mio sangue, è nelle mie ossa", aveva detto Bernthal quando gli fu chiesto se fosse stato disponibile a tornare nei panni del personaggio.

"Quindi non si tratta di decidere se farlo o meno, ma di farlo bene e di fare la versione che i fan meritano davvero. Vedremo. Voglio dire, tutte queste decisioni vengono prese in stanze in cui non sono invitato... Ma Frank è sempre lì, è sempre una parte di me. E quando riceveremo quella chiamata, sarò pronto e mi assicurerò di fare tutto il possibile per essere sicuro di farlo bene, oppure non lo faremo affatto".

Beh, la chiamata è arrivata e Frank Castle esordirà nel Marvel Cinematic Universe nella serie dedicata al Daredevil di Charlie Cox, il cui esordio è invece già avvenuto prima in Spider-Man: No Way Home e successivamente in She-Hulk. Le riprese di Daredevil Born Again sono iniziate lunedì scorso e dovrebbero protrarsi per tutto il resto dell'anno.