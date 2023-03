Daredevil Born Again, Jon Bernthal torna ad allenarsi per The Punisher: ecco il video!

Le riprese di Daredevil Born Again sono attualmente in corso nella città di New York e in vista del suo ritorno nel ruolo di The Punisher, Jon Bernthal sta cominciando a rimodellare il suo fisico per tornare a indossare i panni del personaggio e rivederlo nuovamente al fianco del Matt Murdock di Charlie Cox. Ecco il video del suo allenamento.

Nel filmato possiamo vedere Bernthal con i guantoni sul ring di una palestra mentre si prepara ad allenarsi in vista delle riprese che lo riguarderanno in prima persona. Immaginiamo che, essendo il suo allenamento iniziato da pochi giorni, l'attore sarà atteso sul set della serie Marvel Studios molto più avanti rispetto al resto del cast che è già impegnato nelle riprese. Charlie Cox ha iniziato il suo allenamento mesi fa e ora è sul set di New York.

"È sconvolgente con quanta emozione la gente abbia risposto a questa versione di Frank, e non so dirvi quanto significhi per me perché lui significa davvero molto per me. È nel mio sangue, è nelle mie ossa", aveva dichiarato Bernthal riferendosi al personaggio nel 2020. "Quindi non si tratta di decidere se farlo o meno, ma di farlo bene e di fare la versione che i fan meritano davvero. Vedremo. Voglio dire, tutte queste decisioni vengono prese in stanze in cui non sono invitato... Ma Frank è sempre lì, è sempre parte di me. E quando riceveremo la chiamata per partire, sarò pronto e mi assicurerò di fare tutto il possibile per essere sicuro di farlo bene, oppure non lo faremo affatto".

Si è discusso molto su quali ex star della vecchia serie Netflix sarebbero tornate per Daredevil: Born Again. Qualche settimana fa, l'Hollywood Reporter ha fatto notare che Deborah Ann Woll e Elden Henson, che hanno interpretato rispettivamente Karen Page e Foggy Nelson, non torneranno per Born Again. Tuttavia, la notizia va presa con le pinze, poiché queste cose possono cambiare rapidamente dietro le quinte.

Jon Bernthal ha debuttato nel ruolo del giustiziere Frank Castle/Punisher nella seconda stagione di Daredevil, prima di diventare protagonista della sue serie The Punisher, durata due stagioni. Recentemente, inoltre, l'interprete originale di Vanessa Fisk ha commentato il recast del suo personaggio con Sandrine Holt.