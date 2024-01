Daredevil: Born Again, Karen e Foggy sarebbero dovuti morire off-screen secondo i rumor

Uno dei progetti più attesi dell'MCU è sicuramente la nuova serie su Daredevil. Gli episodi, però, stanno subendo un processo produttivo più che travagliato causato da diversi problemi che hanno coinvolto sceneggiatori, registi e i Marvel Studios in prima persona. Insomma, si è deciso di ripartire da capo.

Mentre si è cominciato a parlare della ripartenza delle riprese di Daredevil Born Again, il pensiero di tutti è inevitabilmente tornato agli enormi problemi produttivi affrontati dalla serie prima e durante lo sciopero. La decisione dei Marvel Studios di cancellare tutto e di assumere nuovi autori per ricominciare da capo, con molta probabilità, è stata conseguenza di una direzione presa dalle riprese che sembrava non essere in nessun modo adatta al personaggio. Un soft reboot che avrebbe dovuto virare sul legal drama e su un Matt Murdock pronto ad abbandonare le sue vesti da vigilante.

Inizialmente, secondo quanto trapelato da alcuni rumor, Karen e Foggy non erano destinati a comparire all'interno della serie MCU sul personaggio. Dopo l'indiscrezione circolata che vedrebbe il ritorno di Deborah Ann Woll ed Elden Henson nella serie, i fan hanno tirato un rumoroso sospiro di sollievo. Secondo quanto trapelato da alcuni insider, i due personaggi nella versione precedentemente pensato dello show, sarebbero dovuti morire off screen, in un modo non ben chiaro.

La serie Netflix di Daredevil è stata resa canonica all'interno dell'MCU solo di recente, dopo l'arrivo in piattaforma di Echo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!