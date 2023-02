Daredevil Born Again, Kevin Feige avverte i fan: 'Sperimenteremo parecchio con la serie'

A margine della promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kevin Feige ha rilasciato diverse dichiarazioni e interviste relative anche agli altri progetti Marvel Studios attualmente in fase di sviluppo e tra questi c'è anche Daredevil: Born Again, la serie che vede Charlie Cox tornare nel personaggio per la sua serie in solitaria Marvel.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Feige ha affermato di aver tutta l'intenzione di sperimentare con la serie dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen.

Il boss dei Marvel Studios ha dichiarato che l'ordine piuttosto esteso di episodi per Born Again permetterà alla casa di produzione di "sperimentare" con la storia dello show. "Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono attori e narratori straordinari", ha detto Feige a proposito della serie in arrivo. "È un po' quello di cui parlavo a proposito del divertimento della narrazione a episodi: È proprio lì che stiamo sperimentando, con Daredevil in particolare".

Ad oggi, Cox e D'Onofrio sono gli unici due attori della serie Daredevil di Netflix di cui è stato confermato il ritorno. Oltre a questo duo, la serie vedrà l'aggiunta di una manciata di nuovi attori, tra cui Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt e Nikki James di The Book of Mormon.

"Non vedo l'ora di scoprire perché hanno scelto di ordinare 18 episodi", aveva dichiarato Cox a NME lo scorso dicembre. "Immagino che ci sarà un elemento da show procedurale vecchia scuola. Non necessariamente con un caso ogni settimana, ma qualcosa in cui ci addentreremo in profondità nella vita dell'avvocato Matt Murdock. Penso che ci sia qualcosa di molto interessante in tutto questo, passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e guadagnarsi davvero i momenti in cui si traveste".

Con le riprese di Daredevil che dovrebbero partire a breve, la produzione sarà impegnata sul set per quasi tutto l'anno; l'arrivo di Born Again su Disney+, infatti, non avverrà prima del 2024.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Ant-Man and the Wasp Quantumania, in uscita oggi nelle sale cinematografiche.