Daredevil Born Again, Kristen Ritter commenta il ritorno di Jon Bernthal: e Jessica Jones?

La conferma del ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, che quindi debutterà nel Marvel Cinematic Universe nel corso degli episodi di Daredevil: Born Again, ha scatenato tutta una serie di speculazione sul ritorno di altri personaggi apparsi nelle vecchi show Netflix. Tra tutti, Jessica Jones, visto il recente commento di Kristen Ritter.

Il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio hanno già effettuato il passaggio da Netflix al Marvel Cinematic Universe, debuttando rispettivamente Spider-Man: No Way Home e in Hawkeye. Entrambi torneranno in questa nuova serie del MCU, riprendendo i loro ruoli interpretati per la prima volta in Marvel's Daredevil di Netflix. Come se ciò non fosse abbastanza eccitante, ieri si è diffusa la notizia che Jon Bernthal si unirà a loro, riprendendo il ruolo di Frank Castle, alias The Punisher.

I fan sono comprensibilmente entusiasti di vedere Bernthal tornare a vestire i panni del Punitore, così come i suoi ex colleghi Marvel/Netflix. Dopo che Bernthal ha postato una foto che annunciava il suo ritorno nei panni del personaggio su Instagram, confermando le notizie che stavano circolando da un po', uno dei primi commenti è arrivato dalla stessa Krysten Ritter di Jessica Jones. L'attrice non ha detto molto, ma ha commentato la foto di Bernthal con l'emoji del fuoco, mostrando al suo amico quanto sia felice di vedere il suo personaggio tornare in azione.

Tuttavia, non si sa ancora nulla di che fine faranno personaggi come Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist. Se dovesse presentarsi l'opportunità di un ritorno di Jessica Jones, la Ritter ha già chiarito che le piacerebbe riprendere il personaggio: "Amo assolutamente Jessica più di ogni altra cosa. E ho amato gli anni in cui l'ho interpretata. Se mai ci fosse un'opportunità per lei di spuntare da qualche parte, sarei la prima [a dire di sì]. Potrei avere o meno la giacca pronta nel mio armadio. Quindi, non si sa mai, ma se avessi l'opportunità di interpretarla di nuovo, sarei davvero entusiasta".

Le riprese di Daredevil Born Again sono iniziate questa settimana a New York e si protrarranno per quasi tutto l'anno, visto che la serie sarà composta da 18 episodi.