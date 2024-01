Daredevil: Born Again, Kristen Ritter sui social con la stessa t-shirt di Jessica Jones

Daredevil: Born Again segnerà un nuovo punto di partenza per il personaggio interpretato da Charlie Cox, e forse anche per tutte quelle produzioni sui super eroi interrotte troppo presto da Netflix, e che quindi non hanno mai avuto modo di esprimere a pieno il proprio potenziale. Noi ci auguriamo solo che lo show valga l'attesa.

Nonostante si continuino ad avere nuove foto dal set per Daredevil: Born Again però, ancora non si è visto neanche un trailer o una effettiva immagine promozionale.

Tuttavia questo non ha certo fermato l'hype che ormai imperversa sui social da parte di tutto coloro che hanno sempre creduto che una quarta stagione della serie Netflix sarebbe stata possibile. Tra di loro c'è anche Kristen Ritter, che ha avuto modo di interpretare Jessica Jones nella serie a lei dedicata, anch'essa poi interrotta dalla piattaforma rossa.

Proprio quest'ultima attrice ha di recente postato una foto su X che la ritrae mentre indossa una t-shirt che porta anche il suo personaggio in una delle puntate dello show. Che sia un indizio di cui tenere conto per un suo ritorno? O semplicemente ci teneva a ricordare quanto anche lei sia legata alle serie sui super eroi?

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere Daredevil: Born Again? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Luke Cage.