Daredevil: Born Again: Marvel annuncia la nuova serie tv, sarà composta da 18 episodi!

Daredevil è tornato nel trailer di She Hulk, ed è qui per restare: durante il Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno annunciato Daredevi: Born Again, una nuova serie tv esclusiva di Disney Plus e dedicata al supereroe di Hell's Kitchen.

La serie tv vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil: l'attore, che ha ripreso il ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, se la vedrà di nuovo col Wilson Fisk alias Kingpin di Vincent D'Onofrio, (re)introdotto nel MCU durante gli eventi della serie tv Hawkeye, uscita nel 2021 sempre su Disney Plus. Dal palco della Sala H è stato confermato che Daredevil: Born Again sarà composta da ben 18 episodi, che saranno distribuiti nella primavera del 2024.

Al momento della stesura di questo articolo non sono note altre informazioni, ma possiamo confermarvi che Daredevi: Born Again farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, presentata al Comic-Con pochi minuti fa che inizierà ufficialmente a febbraio 2023 con Ant-Man & The Wasp: Quantumania e includerà anche Secret Invasion, Guardians of the Galaxy 3, Echo, The Marvels, Loki 2, Blade, Ironheart, Agatha: Coen of Chaos (nuovo titolo per la serie spin-off di WandaVision), Daredevil: Born Again e Captain America: New World Order e Thunderbolts.

Siete felici del ritorno di Daredevil? Ditecelo nei commenti!