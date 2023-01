Daredevil: Born Again, Marvel avrebbe assunto dei veri avvocati come sceneggiatori

Siamo ormai vicinissimi all'inizio delle riprese di Daredevil: Born Again, serie Marvel Studios programmata per l'arrivo su Disney+ in cui finalmente rivedremo Charlie Cox nei panni del personaggio in una serie tutta sua dopo le recenti apparizioni al cinema e sul piccolo schermo nel MCU. Nel frattempo, un nuovo curioso report è emerso di recente.

Secondo The Cosmic Circus, l'elenco degli sceneggiatori di Born Again comprende attualmente David Feige (che non ha alcuna parentela con Kevin Feige), Thomas Wong e Zachary Reiter. Feige è stato difensore d'ufficio a New York e ha fondato il Bronx Freedom Fund, un'organizzazione no-profit specializzata nelle cauzioni. Ha anche scritto il libro Indefensible: One Lawyer's Journey Into the Inferno of American Justice. Nel mondo della televisione, Feige è noto per aver lavorato come consulente a programmi sugli avvocati e sulla legge stessa, avendo co-creato Raising the Bar della TNT e scritto per For Life della ABC.

Anche Wong ha iniziato a lavorare come avvocato a New York prima di passare al mondo della scrittura televisiva. Wong è forse più conosciuto per il suo lavoro nel legal drama Bull della CBS. Ha scritto anche per Minority Report della Fox e Good Trouble di Freeform. Infine, anche Reiter ha un background legale nella città di New York. È stato procuratore nel Queens e si è occupato di casi di omicidio come assistente del procuratore distrettuale. Tra le serie televisive a cui Reiter ha contribuito figurano Law & Order: Organized Crime, CSI: New York e, secondo la Writers Guild of America (WGA), anche la prossima Daredevil: Born Again. Inoltre, suo fratello, Lukas Reiter, ha creato The Firm della NBC (per cui anche Feige ha scritto).

Infine, The Cosmic Circus riporta anche che la writers room di Born Again comprende Jill Blankenship e Grainne Godfree. Mentre Feige, Wong e Reiter hanno una formazione giuridica, Blankenship e Godfree sono esperti di supereroi. Blankenship è stata co-creatrice e showrunner della serie DC live-action di The CW Naomi, oltre a scrivere per la serie madre dell'Arrowverse, Arrow. A proposito dell'Arrowverse, la stessa Godfree ha scritto per serie della CW come Arrow, The Flash e DC's Legends of Tomorrow, ricoprendo anche il ruolo di co-showrunner in quest'ultima. Tra gli altri scrittori che si sono uniti allo staff di Born Again figurano Devon Kliger e Aisha Porter-Christie.

Ricordiamo che gli showrunner principali della serie Marvel sono Chris Ord e Matt Corman. Daredevil: Born Again debutterà nel 2024 su Disney+ con ben 18 episodi per la sua prima stagione. Alcuni fan sono impazziti recentemente alla notizia di un possibile ritorno di Jessica Jones.