Daredevil: Born Again, Marvel a lavoro su uno spin-off dedicato a Tigre Bianca donna?

Daredevil: Born Again è in lavorazione presso i Marvel Studios, e i rumor e le indiscrezioni sulla nuova serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio procedono di pari passo con le riprese.

L'ultimo arriva dall'insider Daniel Richtman, che in queste ore ha anticipato che i Marvel Studios starebbero lavorando ad una serie tv spin-off di Daredevil: Born Again incentrata su Tigre Bianca, più nello specifico sulla seconda Tigre Bianca, Ava Ayala (un personaggio che precedenti voci di corridoio avevano associato a Jenna Ortega).

Come saprete, la prima Tigre Bianca Hector Ayala, zio di Aya, avrà un ruolo secondario in Daredevil: Born Again (se temete gli spoiler non guardate questo video dal set con Punisher e Tigre Bianca), ma seconda Daniel Richtman tra i piani dei Marvel Studios ci sarebbe appunto una serie Disney+ dedicata alla versione femminile di Tigre Bianca: è stato riferito che i Marvel Studios rallenteranno la produzione di serie tv live-action per il MCU, concentrandosi sulle serie tv animate e gli show 'Marvel Spotlight', ed effettivamente un personaggio come Tigre Bianca potrebbe proseguire il nuovo corso di 'eroi di strada' iniziato con Hawkeye e proseguito con Echo.

Vi ricordiamo che Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità: restate sintonizzati sui canali di Everyeye.