Daredevil: Born Again, Marvel non ha ancora deciso il numero di episodi

A quanto pare, siamo in piena fase di assestamento per quanto riguarda Daredevil: Born Again, la prossima serie tv di punta del Marvel Cinematic Universe.

Non troppo tempo fa, la notizia di massicci reshoot previsti per il progetto aveva lasciato perplessi e preoccupati milioni di fan. L'emozionante e struggente ricordo delle tre stagioni originali targate Netflix è, evidentemente, motivo di grande attenzione in relazione al prossimo show da parte della community Marvel: nonostante la consapevolezza che, probabilmente, non sarà possibile superare gloriose vette toccate in passato, si cerca pur sempre di mantenere viva la speranza di, quantomeno, eguagliare i picchi che la serie ha raggiunto in termini narrazione, spettacolo ed emotività.



Dopo la tempesta, la quiete, anzi, l'euforia collettiva: grazie alla miniserie Echo, le serie tv Netflix sono ufficialmente canoniche nell'MCU, tornando a donare linfa vitale a personaggi e vicende che ci sembravano finiti in un buio dimenticatoio o soggetti a inevitabili reboot. Così non è stato: dunque, il Kingpin ammirato prima in Hawkeye e, per ultimo ma solo in ordine di tempo, nelle puntate del nuovo show con protagonista Alaqua Cox, è in tutto e per tutto il medesimo villain ambizioso, spietato e ripiegato su se stesso del Daredevil firmato Netflix, interpretato sempre magistralmente dal megalitico Vincent D'Onofrio.



A quanto pare, il prossimo regalo ai più fedeli fan potrebbe essere il ritorno degli originali Karen e Peggy in Born Again, con l'ingresso nel cast di Elden Henson e Deborah Ann Woll apparentemente sempre più vicino. Se così fosse, si ricomporrebbe il tanto amato trio capace di farci emozionare nell'arco delle tre stagioni.



Non è necessario alcun superpotere per assemblare i vari tasselli del puzzle: Daredevil: Born Again è in piena fase di rivisitazione progettuale. Correva l'anno 2022: il buon Kevin Feige, in sede di annuncio, dichiarò che la serie sarebbe stata composta da 18 episodi. Oggi, il rinnovamento creativo è lapalissiano. Dario Scardapane, sceneggiatore dell'apprezzata The Punisher, ha assunto il ruolo di showrunner mentre Justin Benson e Aaron Moorhead, le menti dietro Moon Knight con Oscar Isaac, siedono in cabina di regia per tutti i nuovi episodi dedicati al diavolo di Hell's Kitchen. Ne consegue, pertanto, che allo stato attuale i 18 appuntamenti previsti non siano più sicuri.



"Il numero di episodi previsto è in continuo cambiamento, quindi non so davvero a che cifra siamo adesso - rivela a tal proposito Vincent D'Onofrio - ma a quanto pare ci sono alcuni show che potrebbero funzionare con molti episodi, mentre altri ne necessitano solo otto o 10, vedasi Echo, articolata in 5 puntate".

"Penso che questo show potrebbe sicuramente funzionare con molti episodi, e so che Charlie [Cox] è felice di lavorarci, così come me. Ma il numero continua a cambiare. Penso che sarà necessario attendere un annuncio ufficiale, perché non ne sono affatto sicuro", chiude l'iconico volto di Wilson Fisk.



La speranza è che la mole di cambiamenti, per certi versi netti, apportati a Daredevil: Born Again siano atti a restituire un'opera degna di nota in grado di conquistare gli occhi ed il cuore di critica e pubblico. I Marvel Studios, oggi più che mai, hanno bisogno di "nuove" certezze e potrebbero provenire proprio dal suo stesso passato relegato, quasi rinnegato fino a questo momento. Non ci resta, perciò, che attendere ulteriori novità relative al tanto ambizioso quanto rischioso progetto.