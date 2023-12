Anche Daredevil: Born Again sarà Marvel Spotlight! La conferma di Vincent D'Onofrio

Con il continuo aumentare della mole di materiale da recuperare per mettersi in pari con il Marvel Cinematic Universe, l'introduzione di un elemento come il banner Marvel Spotlight si è resa indispensabile, arrivando a coinvolgere anche alcune delle serie più attese del futuro prossimo del franchise come Daredevil: Born Again.

La serie che secondo alcuni potrebbe portare all'introduzione di Jessica Jones e The Punisher nel Marvel Cinematic Universe farà dunque parte di quei prodotti Marvel la cui visione non sarà fondamentale per comprendere la storyline principale del franchise (proprio indicare questa peculiarità sarà infatti lo scopo del timbro Marvel Spotlight).

A confermare la cosa è stato quel Vincent D'Onofrio ritenuto pazzo da Charlie Cox e già parte di un'altra serie Spotlight, vale a dire Echo: "Sarà sicuramente Marvel Spotlight. Ha lo stesso tono e la stessa atmosfera [di Echo]. L'attenzione che i capi stanno dedicando a queste serie è straordinaria" sono state le parole della star di Kingpin.

Cosa ne dite? La ritenete una scelta saggia o avreste preferito una serie su Daredevil destinata a rivelarsi un punto chiave del Marvel Cinematic Universe che verrà? Diteci la vostra nei commenti, con una sola certezza: Spotlight o meno, siamo tutti impazienti di assistere al ritorno di Daredevil con una serie tutta sua.