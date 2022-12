Daredevil Born Again dei Marvel Studios durerà 18 episodi, anche Charlie Cox è incredulo!

Come noto, Daredevil: Born Again non solo mostrerà il ritorno di Charlie Cox nei panni del Diavolo di Hell's Kitchen in una serie tutta sua, ma sarà anche lo show più lungo mai prodotto finora dai Marvel Studios per Disney+. La prima stagione della serie consisterà infatti di 18 episodi, che saranno girati nel corso di tutto l'anno prossimo.

Parlando con NME, Cox ha dichiarato di essere rimasto "affascinato" dal fatto che lo studio abbia ordinato 18 episodi, un numero insolito per la maggior parte degli show presenti in streaming. "Immagino che ci sarà un elemento che assomiglia a uno show procedurale vecchia scuola. Non necessariamente un caso alla settimana, ma qualcosa che ci permetterà di andare in profondità nella vita dell'avvocato Matt Murdock", ha teorizzato Cox.

L'attore ha poi aggiunto: "Se questo sarà fatto bene e lui si sporcherà davvero le mani con quel mondo... Penso sarà qualcosa di molto interessante, passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e vederlo guadagnarsi davvero i momenti in cui si traveste".

Cox, che riprenderà il ruolo di Daredevil/Matt Murdock dopo aver interpretato il personaggio per tre stagioni su Netflix, passerà quasi tutto il 2023 a girare per Born Again. L'attore ha rivelato che, a parte il suo programma di riprese, non ha ricevuto alcuna informazione sulla sceneggiatura o su altri dettagli della serie. Dopo l'improvvisa cancellazione di Daredevil su Netflix, Cox preferisce andarci cauto sul suo futuro come supereroe Marvel. "Se il prossimo anno la serie non dovesse avere successo, allora potrebbe essere la fine", ha dichiarato.

Nelle ultime ore, dopo un iniziale fraintendimento, Cox ha chiarito che Daredevil non apparirà in Deadpool 3.

Interrogato sui suoi precedenti commenti, Cox ha deciso di mettere le cose in chiaro. Stava solo riflettendo sulle possibilità e, per ora, "sicuramente" non farà parte di Deadpool 3. "Oh Dio, che cosa ho detto? Oh sì, l'ho detto in Germania, vero? Posso dirvi ora che di sicuro non sarò in Deadpool 3".