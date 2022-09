Daredevil: Born Again, la Marvel svela il nuovo logo

L'universo cinematografico della Marvel è sconfinato e pieno di prodotti amati non solo dal pubblico, ma anche dalla critica. Molti concordano, però, nel ritenere Daredevil la serie Marvel migliore, almeno fino ad oggi, e gli stessi saranno quindi entusiasti di poter rivedere ancora Matt Murdock nel 2024.

La serie tv targata Disney+ ha finalmente un nuovo logo. La rivelazione è avvenuta durante il D23 Expo e per gli amanti ed appassionati dei fumetti di Frank Miller il design a doppia D non sarà di certo una novità. Il ritorno di Charlie Cox e compagni per una nuova stagione di Daredevil è stato annunciato poco più di un mese fa e da allora sempre più news stanno iniziando a circolare sul prodotto di casa Disney e sulla serie composta da 18 episodi, che andrà a far parte della fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Daredevill è comunque apparso in film e serie più recenti, come ad esempio in Spider-Man: No Way Home e nella nuovissima serie di Jessica Gao She-Hulk. Molti indizi lasciano infatti ipotizzare una possibile comparsa del personaggio nel quarto episodio della serie con protagonista Jennifer Walters, alle prese con un'intervista televisiva piuttosto "rocambolesca".

Ai fan di Daredevil non resta che sperare che il 2024 arrivi più in fretta possibile e che i nuovi episodi non facciano rimpiangere la perfezione della prima stagione.