Daredevil: Born Again, Matt bacia una donna sul set della serie...ma non è Karen Page

Dopo il faccia a faccia tra Matt Murdock e Wilson Fisk nelle foto dal set di Daredevil: Born Again, la nuova immagine che ha preso a circolare sui social tratta dalle riprese della nuova serie tv Marvel Studios vede il protagonista impegnato in un incontro del tutto diverso.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, nella più recente foto dal set di Daredevil: Born Again l'attore Charlie Cox è stato immortalato nei panni di Matt Murdock mentre è a lavoro su una scena romantica con l'attrice Margarita Levieva: l'avvocato di Hell's Kitchen bacia appassionatamente quella che ha tutta l'aria di essere la sua nuova compagna, sebben al momento l'identità del personaggio interpretato da Margarita Levieva non sia ancora nota. Di certo però non si tratta di Karen Page, storica fidanzata di Daredevil nei fumetti, interpreta in Daredevil: Born Again sempre da Deborah Ann Woll, che tornerà da Marvel's Daredevil di Netflix.

Certo è che la fama di latin lover che Matt Murdock si è conquistato nel corso della sua storia editoriale sulle pagine dei fumetti Marvel Comics, non aiuta certo a restringe il campo per provare ad indovinare l'identità del personaggio di Margarita Levieva: potrebbe trattarsi di Kirsten McDuffie, sebbene si pensi che questo personaggio sia legato all'attrice Nikki M. James. Sicuramente questo bacio susciterà molta curiosità nei fan Marvel, dato che in She-Hulk Daredevil aveva iniziato una relazione con Jennifer Walters.

Nel frattempo, scoprite le ultime novità riguardanti il ruolo di Punisher in Daredevil: Born Again.