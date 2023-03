Daredevil: Born Again, Matt Murdock torna a casa! Ecco Charlie Cox sul set di New York

Era solo questione di tempo, e ora eccoci qui: dopo che le prime foto dal set di Daredevil Born Again avevano mostrato gli esterni di un tribunale, in queste ore è comparso sul set un first look a Charlie Cox, arrivato a New York per le riprese dell'attesissima serie tv targata Marvel Studios.

Come potete vedere in calce all'articolo l'immagine, condivisa dall'utente Twitter dannygonz16, è stata scattata durante un incontro con "Charlie Cox, oggi sul set per le riprese di Daredevil": inoltre, l'utente ha condiviso sul suo account anche diverse altre immagini del set, a dimostrazione che l'incontro con Fox è avvenuto proprio dietro le quinte della serie tv prodotta dai Marvel Studios e distribuita da Disney+.

Ovviamente Charlie Cox non indossa il suo iconico costume di Daredevil: dopo il ritorno in Spider-Man: No Way Home esclusivamente nei panni di Matt Murdock, l'attore è tornato ad indossare la tuta del Diavolo di Hell's Kitchen grazie alla serie tv She-Hulk: Attorney at Law, durante la quale ha potuto sfoggiare una nuova versione della tuta del supereroe, caratterizzata da colori rossi e gialli e più strettamente ispirata ad alcune delle classiche apparizioni del personaggio nei fumetti. Non è chiaro al momento quale versione del costume di Daredevil Matt Murdock indosserà in Daredevil: Born Again. Il personaggio, lo ricordiamo, apparirà anche nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye incentrato su Maya Lopez.

