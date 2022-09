Daredevil Born Again, Matt Murdock si unirà agli Avengers? Parla Charlie Cox

Come ben sapete, Charlie Cox è stato ospite al D23 Expo insieme a Vincent D'Onofrio per presentare Daredevil: Born Again, reboot dello show Marvel/Netflix con protagonista il Diavolo di Hell's Kitchen.

Dopo aver fatto il suo debutto nel MCU in Spiderman: No Way Home, Daredevil avrà infatti una serie a lui dedicata, composta da 18 episodi e che arriverà in esclusiva su Disney+ nella primavera del 2024.

Alla domanda su un suo eventuale ingresso nel team degli Avengers, Cox ha risposto scherzosamente: "Sai qualcosa che non so?" .Tuttavia, ha fatto capire di voler continuare a lavorare con Kevin Feige in futuro:

"Sai, ricominceremo questo viaggio e abbiamo a disposizione tutto il vecchio lavoro alle spalle, dobbiamo essere in grado di prenderne una parte insieme a alcune delle nuove esperienze che abbiamo avuto per raccontare delle nuove storie", ha raccontato l'attore. "È come un sogno che si avvera".

In attesa dell'arrivo dello show, che abbiamo approfondito nell'articolo contenente tutte le informazioni su Daredevil: Born Again, sappiamo che il nostro eroe apparirà in altri progetti dei Marvel Studios, come ad esempio in Echo nel 2023 e ancor prima in She-Hulk, con Daredevil che incontrerà Jennifer Walters in uno dei prossimi episodi. Inoltre, vi ricordiamo che proprio nella serie con protagonista Tatiana Maslany l'eroe vestirà il nuovo costume giallo-rosso.