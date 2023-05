Daredevil: Born Again, uno dei membri del cast dirigerà due episodi della serie Marvel

Le riprese di Daredevil Born Again sono in pausa al momento a causa dello sciopero degli sceneggiatori, il cui corteo ha temporaneamente occupato le location in cui si stavano svolgendo. Queste dovrebbero riprendere normalmente e l'ultima novità riguarda uno dei nuovi membri del cast, che si occuperà anche della regia di due episodi dello show.

Nelle ultime ore è stato reso noto che Clark Johnson (Bosch, Evil) ha ottenuto un ruolo ricorrente in Daredevil: Born Again, di cui dirigerà anche due episodi. Anche se il ruolo di Johnson in Born Again non è stato rivelato ufficialmente, le notizie indicano che interpreterà un personaggio di nome "Cherry".

Lo sciopero degli sceneggiatori non influirà sulla produzione della serie con Charlie Cox dato che le sceneggiature degli episodi erano state completate prima della proclamazione della WGA, lo scorso 2 maggio. Tuttavia, le proteste hanno invaso il set la scorsa settimana, costringendo i Marvel Studios ha sospendere tutto in maniera temporanea. Questa intera settimana le riprese non si sono svolte, ma dovrebbero riprendere la prossima.

Daredevil: Born Again seguirà la nuova battaglia tra Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) e Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D'Onofrio). Tra i nuovi membri del cast della serie ci saranno Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Margarita Levieva. Anche Jon Bernthal tornerà nel suo precedente ruolo di Frank Castle / The Punisher.

"Penso che sia sicuramente un nuovo show. Non è lo show di Netflix. È sicuramente un nuovo show", aveva dichiarato in precedenza D'Onofrio. "Tutto quello che posso dire è che io e Charlie [Cox] non ci stiamo annoiando. Ci stiamo divertendo molto. Abbiamo un cast fantastico e credo che anche tutti gli altri si stiano divertendo. Charlie è una delle mie persone preferite e so che viene qui ogni giorno pronto a dare il meglio di sé, e sapete come sono io, sono totalmente preso da questa parte, quindi sono lì per lo stesso motivo".

"Ci aspetta un sacco di lavoro. Charlie è fantastico perché deve fare tutti gli stunt e il resto, quindi si allena costantemente e impara cose diverse", aveva aggiunto D'Onofrio. "Ma le scene sono fantastiche. Sto cercando di non entrare nei dettagli, ma posso solo dire che è una serie diversa da quella di Netflix".

Di recente, è stato rivelato il numero di episodi in cui Daredevil apparirà in Echo, serie che precederà la messa in onda di Born Again. Echo, infatti, arriverà nel novembre 2023.

Daredevil: Born Again dovrebbe invece debuttare nel corso del 2024, sempre su Disney+, con i suoi 18 episodi complessivi.