Daredevil Born Again: Michael Gandolfini nelle nuove foto trapelate dal set Marvel

Le riprese di Daredevil Born Again si sono interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori a Hollywood che stanno condizionando numerose produzioni in corso, ma prima che accadesse il misterioso personaggio di Michael Gandolfini è stato immortalato sul set della nuova serie Marvel Studios dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen di Charlie Cox.

L'account Twitter @DDevilUpdates ha condiviso delle foto dal set della prossima serie di Disney+, che mostrano il personaggio attualmente sconosciuto di Gandolfini uscire da un taxi di New York in felpa e jeans. Un'attenta analisi rivela una donna al lato della foto che sembra aprire la porta a Gandolfini.

Gandolfini è stato annunciato nel cast di Daredevil: Born Again nel dicembre 2022. Sebbene la Marvel non abbia rivelato l'identità del suo personaggio, Gandolfini aveva parlato della sua educazione a Staten Island e aveva espresso il suo entusiasmo nel far parte del Marvel Cinematic Universe. "Voglio dire, è incredibile. È così eccitante e tutti sono così gentili e così talentuosi", aveva dichiarato Gandolfini. "Ricordo di aver ricevuto il mio primo messaggio dal produttore, stavo guidando, e c'era scritto: 'Benvenuto nel MCU!' Lo vedi e ti colpisce, sai? Mi sono venute le lacrime e ho pensato: 'Oh mio Dio! Sono molto grato e fortunato'".

Figlio della star de I Soprano James Gandolfini, Michael ha seguito le orme del padre iniziando con la versione giovane del suo iconico ruolo di Tony Soprano nel film prequel I molti santi del New Jersey uscito nel 2021. Inoltre, ha recitato al fianco della star di Spider-Man Tom Holland nel dramma criminale Cherry dei fratelli Russo per Apple TV+. Nonostante tutte le speculazioni sul suo personaggio nel MCU, il ruolo di Gandolfini pare sia destinato a comparire in più progetti del MCU dopo l'uscita di Daredevil: Born Again.

Sebbene la Marvel non abbia confermato se Born Again renderà canonici gli eventi della serie Netflix, lo showrunner del Daredevil originale Erik Oleson considera la nuova serie come la quarta stagione. "Io continuo a chiamare [Daredevil: Born Again] stagione 4, ma loro cercano di insistere che non lo sia, quindi mi adeguo a qualsiasi nome vogliano darle", ha detto Olesen.

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare su Disney+ nell'autunno 2024.