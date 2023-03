Daredevil Born Again, Michael Gandolfini parla del suo misterioso personaggio

In una recente intervista a Collider, Michael Gandolfini ha anticipato qualche succoso dettaglio sul misterioso personaggio che interpreterà in Daredevil: Born Again, serie MCU in arrivo su Disney Plus nel 2024.

"Tutto quello che posso dire" ha dichiarato, "è che il mio personaggio proviene da Staten Island. Questo è tutto". A essere legato al quartiere newyorkese è anche Deadpool, preudonimo di Wade Wilson: che le due figure siano legate in qualche modo? Una questione sempre più criptica, considerando che per Michael Gandolfini di Daredevil: Born Againe "vedremo alcuni personaggi Netflix nel MCU".

Inoltre, l'attore ha colto l'occasione per manifestare tutto il suo entusiasmo verso il progetto: "Voglio dire... Tutto ciò ha dell'incredibile. Ricordo di aver ricevuto il mio primo messaggio dal produttore, stavo guidando e diceva: 'Benvenuto nel MCU!' Un messaggio di impatto, non ti pare? Ho pianto, e il mio pensiero ricorrente era questo: 'Oh, mio Dio! Sono così grato e fortunato per l'occasione ricevuta'". Al contempo, crede che la serie riscuoterà un grande successo: "Le persone saranno davvero entusiaste di essere in Hell's Kitchen e di vedere la versione di Daredevil che tutti conoscono e amano, ma ora all'interno di uno scenario molto più grande e variegato, con moltissimi personaggi intenti a perseguire i propri obiettivi. Quindi... sì, sarà davvero entusiasmante". Per approfondire la trama, ecco stuzzicante post su Instagram della star di Daredevil: Born Again Elodie Yung.

Classe '99, Gandolfini viene ricordato per un gran numero di progetti cinematografici (Ocean's 8, Beau ha paura) e televisivi (The Deuce - La via del porno, The Offer). Non possiamo che augurargli la miglior esperienza possibile per il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.