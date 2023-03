Daredevil: Born Again, Michael Gandolfini: 'Vedremo alcuni personaggi Netflix nel MCU'

Le riprese di Daredevil Born Again sono iniziate da qualche giorno a New York, e sebbene i dettagli sulla storia raccontata dalla nuova serie Marvel spettacolo a dir poco scarsi, l'attore Michael Gandolfini ha stuzzicato i fan circa il possibile ritorno di alcuni personaggi Netflix.

Durante una recente intervista promozionale con ET Canada circa la sua prossima serie Apple TV+ Extrapolations Gandolfini, figlio del leggendario attore de I Soprano James Gandolfini, ha avuto modo di commentare anche il suo misterioso ruolo nell'imminente Daredevil: Born Again, nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe prodotta e distribuita in esclusiva da Disney+ e reboot dell'acclamata serie Netflix dedicata al supereroe di Hell's Kitchen. L'attore ha espresso il suo entusiasmo all'idea di entrare a far parte del MCU e ha anche affermato che i fan saranno felici di ritrovare alcuni volti familiari della serie Netflix: “Sono a dir poco stordito da questa cosa, e molto molto entusiasta. Sto contando i giorni che mancano all'inizio delle mie riprese, e sono onorato di farne parte. Gireremo a New York e le persone saranno davvero felici di vedere alcuni personaggi che abbiamo visto in precedenza nella serie Netflix arrivare nel MCU."

Finora, a proposito dei personaggi protagonisti, sappiamo che Charlie Cox tornerà nei panni di Matt Murdock/Daredevil e Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk/Kingpin. Inoltre, Jon Bernthal tornerà nel ruolo di The Punisher, anche se due amatissimi co-protagonisti non ci saranno, dato che è stato confermato che Elden Henson e Deborah Ann Woll non torneranno in Daredevil Born Again nei panni degli alleati più vicini di Matt Murdock, Foggy Nelson e Karen Page. Sappiamo infine che Vanessa Fisk sarà ora interpretata da Sandrine Holt, che sostituisce l'attrice Ayelet Zurer che invece aveva interpretato la moglie di Kingpin tra il 2015 e il 2018 su Netflix.

Quali altri personaggi delle serie Netflix torneranno in Daredevil: Born Again? Non resta che aspettare, per scoprirlo: magari con le riprese in corso trapeleranno sul web alcuni indizi dal set.