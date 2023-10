Daredevil: Born Again, dalla morte di Foggy a Spider-Man: tutto sulla serie MCU cancellata

Come vi abbiamo riportato in queste ore, Daredevil: Born Again è stata ufficialmente cancellata dai Marvel Studios in vista di una ristrutturazione (semi)totale dell'attesissima serie Marvel Cinematic Universe, ma nel frattempo continuano ad emergere dettagli inediti sulla storia.

Ad esempio, dall'inchiesta pubblicata dal The Hollywood Reporter sappiamo che la prima incarnazione di Daredevil: Born Again avrebbe avuto la struttura di una serie tv procedurale giudiziario e sarebbe stata molto diversa da quella action/noir di Netflix, con Matt Murdock che avrebbe indossato i panni di Daredevil per la prima volta solo nell'episodio 4 dopo aver preso la decisione di appendere il costume al chiodo: Kevin Feige e altri dirigenti Marvel Studios non sarebbero rimasti soddisfatti di questa direzione, e hanno ordinato di ricominciare da zero i lavori per permettere allo show di assomigliare maggiormente al Daredevil di Netflix.

La domanda che molti si stanno facendo è: perché Matt Murdock avrebbe detto addio a Daredevil? Ebbene, secondo il noto insider Can We Get Some Toast, la serie avrebbe avuto il via circa un anno dopo la morte di Foggy, che Matt non sarebbe stato in grado di salvare in eventi non ancora noti (perché la serie non li avrebbe mostrati). Un altro aspetto della serie avrebbe visto Kingpin eletto sindaco di New York dopo aver vinto la campagna elettorale nel periodo di tempo che la storia avrebbe saltato tra la morte di Foggy e il presente: a seguito dell'elezione di Kingpin, le forze dell'ordine iniziano ad adottare un programma anti-supereroi, prendendola con vigilanti di strada come Punisher, Daredevil... e Spider-Man.

L'insider non fa menzione di Karen Page, ma dal momento che il ritorno di Deborah Ann Woll non era previsto, c'è la possibilità che l'amante di Matt Murdock avrebbe condiviso lo stesso destino di Foggy. Non è chiaro comunque se queste idee torneranno anche nella nuova versione di Daredevil: Born Again, dato che è stato confermato che molte cose del materiale già girato (si parla di 4-5 episodi completati prima degli scioperi di Hollywood, e visionati e poi bocciati da Kevin Feige in queste settimane di pausa dei lavori) sarà riutilizzato.

In attesa di ulteriori novità, ecco tutti i personaggi di Daredevil: Born Again confermati finora...almeno prima della clamorosa decisione di Kevin Feige.