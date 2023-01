Daredevil: Born Again, Nikki M. James è entrata ufficialmente nel cast della serie Marvel

Mentre le riprese di Daredevil Born Again sono ormai imminenti, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente l'ingresso nel cast della serie di Nikki M. James. Secondo quanto riportato da Deadline, non si conoscono ancora i dettagli del ruolo che verrà interpretato dall'attrice, già vista a teatro nell'opera da Tony Award, The Book of Mormon.

Come dicevamo, James è nota per aver interpretato il personaggio di Nabulungi nel cast originale dell'opera di Broadway di The Book of Mormon, il musical satirico concepito dai creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone insieme a Robert Lopez. L'interpretazione della James le è valsa il Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical nel 2011. Inoltre, ha recitato in numerose altre produzioni teatrali, tra cui il ruolo di Éponine nel revival del 2014 di Les Misérables sempre a Broadway. La James è apparsa anche in diversi film e spettacoli televisivi, come Spoiler Alert e nella più recente Scissione.

In Daredevil Born Again rivedremo nuovamente Charlie Cox nei panni dell'Uomo senza paura, questa volta nella serie targata Marvel Studios, dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe avvenuto con un cameo in Spider-Man: No Way Home e in una successiva apparizione - dai risvolti sicuramente più comici - in She-Hulk: Attorney at Law.

Nello show sarà presente anche il Kingpin di Vincent D'Onofrio che riprenderà i panni dell'iconico villain interpretato nella serie Netflix dopo il suo debutto nel MCU avvenuto nel corso della serie Hawkeye, alla fine della quale apparentemente moriva ucciso da un colpo d'arma da fuoco a bruciapelo scagliato da Echo.

Con i suoi 18 episodi, Daredevil Born Again sarà la serie più lunga mai arrivata in streaming dei Marvel Studios. La serie con Charlie Cox potrebbe approdare su Disney+ nel 2024 subito dopo la conclusione di Echo, che a quanto sembra è prevista per la fine del 2023 sempre sulla piattaforma digitale.