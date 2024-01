Daredevil: Born Again, le nuove foto confermano il futuro di Kingpin dopo Echo

Abbiamo già avuto modo di ipotizzare quale tipo di storyline attende il personaggio di Wilson Fisk aka Kingpin, il villain interpretato da Vincent D'Onofrio che, dopo l'esordio nel MCU in Hawkeye, ha avuto modo di fare ritorno nella serie Echo. La scena post-credits di Echo ha suggerito proprio quale futuro lo attende in Daredevil: Born Again.

Non abbiamo ancora la certezza di vedere sullo schermo la storyline che riguarda l'elezione a sindaco di Fisk, almeno, non ancora. L'adattamento in live-action dell'arco narrativo tra i preferiti dai fan è stato annunciato per la prima volta durante la scena di mid-credits di Echo, e sarà portato avanti in Daredevil: Born Again. Ora però sappiamo che Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) non sarà già a capo di New York quando la serie prenderà il via.

Una nuova foto dal set di Daredevil: Born Again mostra che Fisk è nel bel mezzo della sua campagna elettorale. "La campagna di Wilson Fisk guadagna slancio in vista dei sondaggi", si legge in un titolo del fittizio New York Criterion.

"Penso che l'idea di Fisk come sindaco sia una grande idea, e la corruzione, ovviamente, mi viene in mente", ha detto D'Onofrio a proposito della sua interpretazione del sindaco Fisk. "C'è un milione di modi diversi per interpretare questo ruolo, e per me interpretare Wilson Fisk in queste diverse situazioni è semplicemente uno spasso. Lo interpreto in situazioni domestiche e in situazioni dove sono in gioco il bene e il male, e ora ho la possibilità di interpretarlo come sindaco. È un personaggio davvero interessante da portare in tutti questi tipi di ambienti e scenari. Non è un uomo normale. Quindi diventa più specifico e dettagliato perché lo affronto come un essere umano in queste situazioni molto diverse".

Nel frattempo, contrariamente a quanto programmato, Marvel riporterà in scena Foggy e Karen.

"Penso che sia sicuramente un nuovo show. Non è lo show di Netflix. È sicuramente un nuovo show", ha continuato D'Onofrio. "Tutto quello che posso dire è che io e Charlie [Cox] non ci stiamo annoiando. Ci stiamo divertendo molto. Abbiamo un cast fantastico e credo che anche tutti gli altri si stiano divertendo. Charlie è una delle mie persone preferite e so che viene qui ogni giorno pronto a dare il meglio di sé, e sapete come sono io, sono totalmente preso da questa parte, quindi sono lì per lo stesso motivo".

"Ci stiamo mettendo l'anima. È un sacco di lavoro. Charlie è fantastico perché deve fare tutti gli stunt e il resto, quindi si allena costantemente e impara cose diverse", ha aggiunto D'Onofrio. "Ma le scene sono fantastiche. Sto cercando di non entrare nei dettagli, ma posso solo dire che è una serie diversa e che sembrerà una serie diversa".

Daredevil: Born Again dovrebbe uscire su Disney+ nel 2025.