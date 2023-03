Daredevil: Born Again, le nuove foto confermano il legame con Ant-Man 3?

Nonostante abbiamo già avuto modo di ammirare il Daredevil di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe in occasione di She-Hulk, il modo in cui il diavolo di Hell's Kitchen andrà ad inserirsi nelle vicende del franchise resta ancora un mistero: Ant-Man, però, potrebbe giocare un ruolo discretamente importante.

Dopo aver ammirato Charlie Cox in alcune foto dal set, infatti, delle nuove foto ci svelano alcuni indizi circa il possibile collegamento diretto tra questa Daredevil: Born Again e l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe sbarcato in sala: ma cos'avrà a che fare Ant-Man, dunque, con l'avvocato più vendicativo di New York?

Si tratta, in realtà, di riferimenti relativamente blandi: le foto in questione ci mostrano infatti una folla nella quale spiccano alcune persone con indosso degli oggetti del merchandise Pym van Dyne. Come sicuramente ricorderete, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania Hope van Dyne ha svelato di aver creato una fondazione per promuovere l'utilizzo delle particelle Pym in modi innovativi e potenzialmente utili alla società: il riferimento, dunque, sembra proprio all'attività del personaggio di Evangeline Lilly.

Sarà un semplice easter-egg o un indizio di un legame più incisivo? Lo scopriremo solo all'uscita della serie! Ipotesi a parte, comunque, Michael Gandolfini ci ha parlato del misterioso personaggio che interpreterà in Daredevil: Born Again.