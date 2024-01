Daredevil: Born Again, nelle nuove foto ci sono anche Karen e Foggy!

Nel corso degli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di Daredevil: Born Again, la serie segna infatti il debutto ufficiale di Matt Murdock nell'MCU dopo alcune brevi apparizioni in precedenti produzioni Marvel. Lo show porta ovviamente con sé una serie di domande, che specie i fan della trasposizione Netflix non possono fare a meno di porsi.

Ecco quindi che, tra le tante domande che si affollano nelle menti degli appassionati, c'è: rivedremo anche i personaggi di Elden Henson e Deborah Ann Woll in Daredevil: Born Again?

Sebbene infatti col passare delle settimane si sia alzato un vero e proprio polverone in merito, sollevando voci secondo cui i due interpreti avrebbero nuovamente dato vita ai loro personaggi anche in questa nuova incarnazione dello show, fino ad ora non c'era stato alcun elemento che confermasse con certezza questa possibilità.

Tuttavia ad ora, come potete vedere andando a guardare le ultime foto direttamente in calce a questa news, sembra che ci sia stata data finalmente una traccia concreta in merito.

Come si può notare infatti, in uno degli scatti è possibile notare una specie di insegna con su scritto: "Nelson, Murdock & Page", il che ci porta a pensare che Matt non svolgerà il suo lavoro da solo, ma avrà anzi il sostegno dei suoi due compagni.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Secret Invasion.