Daredevil Born Again: nuove foto dal set Marvel rivelano l'ambientazione anni '70

Entrano nel vivo le riprese di Daredevil: Born Again e grazie ad alcune immagini trapelate in rete riusciamo a scoprire qualche segreto in più circa questa prima serie in solitaria per il supereroe di Charle Cox. Dalle nuove foto dal set si può vedere chiaramente l'ambientazione di alcune scene tipicamente anni '70, suggerendo dei flashback.

Dopo aver visto il ritorno di Charlie Cox a New York, queste nuove foto dal set, per gentile concessione di Joseph Adames, rivelano che si tratta di alcune scene flashback, ambientate nella Hell's Kitchen del 1970. Queste ritraggono un giovane Wilson Fisk alle prese con un gruppo di bulli.

I fan della serie Netflix Daredevil ricorderanno senza dubbio l'interpretazione di Cole Jensen nei panni di un giovane e traumatizzato Wilson Fisk. In quella serie, Fisk era nato all'inizio degli anni '60 e aveva ucciso suo padre all'inizio degli anni '70. Sarà interessante vedere se Daredevil: Born Again aggiungerà qualcosa alla storia delle origini di Fisk o se la racconterà come suggerito in precedenza da Charlie Cox, ovvero con la nuova serie che potrebbe scegliere di rinarrare in maniera originale alcuni frammenti delle vite di Matt Murdock e Wilson Fisk.

Il ritorno di Daredevil nella saga del Multiverso del MCU sarà interessante, poiché il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha ribadito in diverse occasioni l'importanza del personaggio per il futuro. Daredevil sembra essere pronto a diventare il volto degli eroi di strada del MCU, insieme a Spider-Man.

Daredevil: Born Again sarà di gran lunga la più lunga serie MCU di Disney+, con la prima stagione che ha ricevuto un ordine di 18 episodi, ovvero il doppio di quello della seconda serie MCU più lunga dello streamer (WandaVision, She-Hulk). Il pubblico ha mostrato la propria insoddisfazione per il ritmo e la lunghezza delle serie MCU di Disney+, quindi il fatto che Daredevil: Born Again avrà 18 episodi, cinque in più di una stagione regolare di Daredevil di Netflix, è entusiasmante per le possibilità che lo show offrirà al Matt Murdock di Cox.